Aleksandar Šapić reagovao na tvrdnje Dragana Đilasa da je slavio pobedu na izborima sa Đorđem Prelićem: Dotičnog u životu nisam ni čuo ni video

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić, reagovao je na izjavu Dragana Đilasa koji je rekao da su „huligani iz grupe Đorđa Prelića vadili kocke i gađali Skupštinu grada, a da je Šapić s njim slavio pobedu na izborima u Skadarliji“.

Aleksandar Šapić u saopštenju demantuje ove navode i poziva nadležne organe da najrigoroznije kazne sve one koji su učestvovali u napadu na Stari dvor. - Upravo sam video izjavu Dragana Đilasa kako me optužuje da sam pre par dana u Skadarliji bio na proslavi sa osobom koju je on takođe optužio da je organizovao sraman napad na Stari dvor. Ta osoba se zove Đorđe Prelić, a Dragan Đilas je rekao kako sam ja sa Prelićem u Skadarliji pre par dana slavio pobedu, valjda