Sutra sunčano i natprosečno toplo

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, u Vojvodini uz umerenu dnevnu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren, zapadni i jugozapadni vetar, na istoku posle podne i uveče u pojačanju. Najniža temperatura biće od minus jedan do sedam, a najviša od 12 do 17 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme. Najniža temperatura biće od četiri do sedam, a najviša oko 14 stepeni. Narednih dana će ujutru u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama biti maglovito, a danju suvo sa sunčanim periodima i dnevnom temperaturom znatno iznad proseka