Najnovija prognoza za Novu godinu: Prvi čovek RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka za doček! Iznenađenje stiže u ovaj deo Srbije

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda prof. dr Jugoslav Nikolić objavio je na Instagramu najnoviju prognozu za Novu godinu. - U poslednjoj sedmici 2023. godine očekuje se stabilno, suvo i natprosečno toplo vreme.

Najtoplije će biti početkom sedmice, to jest danas, kada će maksimalna temperatura biti od 12 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije do 20 u zapadnoj i centralnoj Srbiji, kao i u Timočkoj krajini. Biće pretežno sunčano uz intenzivnije topljenje snežnog pokrivača u planinskim predelima - naveo je prof. Nikolić. U utorak i sredu lokalna pojava jutarnje magle i slabog mraza, a dnevne temperature slične - od 10 do 18 uz pretežno sunčano vreme. - Usled slabog vetra i