Tužilaštvo sumnjiči uhapšene za dva ozbiljna krivična dela: Privedenim demonstrantima preti i do 12 godina zatvora

Još dok je trajao protest ispred zgrade gradske skupštine, predsednik Srbije je upozoravao da će izgednici biti privedeni “poznaniju prava”.

Kako to izgleda, videlo se nekoliko sati kasnije kada je, opet prema Vučićevim rečima, uhapšeno više od 35 demonstranata. Iako nije još zvanično saopšteno koliko je tačno osoba lišeno slobode, kao ni to za šta se terete, ilustrativan je slučaj dvadesetjednogodišnjeg studenta D. P. Kako za Danas navodi njegov branilac advokat Ivan Ninić, on je uhapšen nakon protesta kod ulaza u Istorijski muzej Srbije. – Njemu su sa leđa prišli policajci u civilu i uhapsili ga.