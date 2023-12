Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Rimokatolička crkva i svi hrišćani koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić, najradosniji praznik kojim se obeležava rođenje Isusa Hrista.

Kako uči hrišćanstvo, Isus Hrist rođen je tačno u ponoć, kada se najsjajnija zvezda koja se kretala od istoka ka zapadu zaustavila iznad pećine kraj Vitlejema. NJegovo rođenje donelo je svetlost istine ljudskom rodu, čime je ispunjeno starozavetno proročanstvo o rođenju Spasitelja. Čovek je pozvan da bude nosilac svetla, topline i ljubavi. To znamo otkako smo se pojavili na zemlji, ali do koje granice može da ide ta svest nošenja svetla, topline i ljubavi ‒ za to