Kruševljanin kamenicama gađao ljude i kuće pored groblja: Primirio se tek kada je policija počela da dežura, a onda... Šok

Paranormalne i mistične pojave, oduvek su bile privlačne ljudima. Postoje li one stvarno ili ne, niko sa sigurnošću ne može da tvrdi, ipak da takva iskustva izazivaju pravu senzaciju kod naroda govore i neki stariji podaci - kao recimo prijava iz 1963. godine koja je uznemirila građane Kruševca.

Prijava da nepoznato lice, tj. " vampir" teroriše pošten svet, koji živi u kućama pored Starog groblja u Kruševcu, uznemirila je oštećene Kruševljane, njihove sugrađane a bogami i sve one van ovog grada koji su u to vreme za ovu čudnu pojavu čuli. Uz malo mašte, praznoverja i dokolice, NN lice postalo je vampir u vrlo kratkom roku. Tek, panika nastala u Pećkoj ulici, koja još uvek nosi isto ime prešla je i na obližnju, Balšićevu ulicu, a ubrzo i do štampe. Novinari