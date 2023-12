Vučić obišao radove na izgradnji brze saobraćajnice „Osmeh Vojvodine“ i najavio veća ulaganja u izgradnju i održavanje puteva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji brze saobraćajnicu „Osmeh Vojvovine“ koja povezuje granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg), Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran, Bečej, Novi Bečej, Kikindu i granični prelaz sa Rumunijom (Srpska Crnja) i najavio još veća ulaganja u izgradnju i održavanje puteva.

Izgradnja te saobraćajnice počela je polovinom decembra i biće duga oko 186 kilometara. Projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat tako da će se od Bačkog Brega do Vrbasa stizati za oko 50 minuta, a od Vrbasa do Srpske Crnje za sat i deset minuta. Glavni izvođač radova je kineska sa kompanija China Construction Eighth Engineering Division kojoj je to prvi posao u Srbiji, a ugovoreno je da radovi budu završeni u roku od pet godina. Saobraćajnica je