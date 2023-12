Tepić: Ljudi se moraju izboriti za puštanje studenata

BEOGRAD - Izborne neregularnosti i nereagovanje institucija na trvdnje opozicije bili su povod da potpredsednica Stranke slobode i pravde i narodna poslanica u prethodnom sazivu Skupštine Marinika Tepić otpočne štrajk glađu.

Ona već deveti dan ne uzima hranu, a njenim primerom pošlo je više opozicionih poslanika, koji traže da se izbori ponište. "Osećam se loše, kao majka dok slušam informacije da je najmanje 30 ljudi zatvoreno u zatvorima i to su pretežno mladi ljudi, studenti", rekla je Marinika Tepić, koja već deveti dan štrajkuje glađu. Ona je dodala da su to ljudi koji ne pristaju da je u redu krasti izbore. Pozvala je ljude da se izbore da se oni puste iz pritvora i da to treba