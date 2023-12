Počinju prijave za glasanje van biračkih mesta u Nišu na ponovljenim izborima

Nišlije koje će u subotu, 30. decembra glasati na ponovljenim izborima za narodne poslanike, a koje su zbog bolesti, starosti ili invaliditeta sprečeni da glasaju na biračkim mestima 22 i 43, moći će da se prijave i glasaju van svojih biračkih mesta, saopštio je niški GIK.

Prijave počinju danas i trajaće do subote do 11 sati. Opozicija nastavlja proteste tražeći sveukupno ponavljanje. Nakon što je na poslednjoj sednici RIK-a koja je održana u ponedeljak, 25. decembra konstatovano da se ne mogu utvrditi rezultati glasanja za narodne poslanike na biračkim mestima broj 22 u Osnovnoj školi “Sveti Sava”, kao i broj 43 u Osnovnoj školi “Dositej Obradović”, najavljeno je da će građani koji su sprečeni da dođu do svojih biračkih mesta moći