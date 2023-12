Latinska Amerika i životna sredina: Rekordna suša u Amazoniji – „Nikad nismo doživeli ovako nešto“

Rekordne vrućine i suša u amazonskoj prašumi pojačavaju strahove da je došlo do prekretnice posle koje nema povratka.

BBC Amazonske prašume su 2023. godine doživele najgoru do sada zabeleženu sušu. Mnoga sela su postala nedostupna rečnim putem, šumski požari su divljali, a divlje životinje stradale. Neki naučnici se brinu da događaji poput ovog pomažu da se najveća šuma na sveta dovede u tačku bez povratka. Dok se ispucala i spržena rečna obala izdiže sa obe naše strane, Oliveira Tikuna počinje da sumnja u uspeh ovog putovanja. On pokušava da stigne do svog sela, u metalnom kanuu