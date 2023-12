Maloletnik poginuo u Veterniku: Motociklom udario u ogradu pored puta

Šesnaestogodišnjak poginuo je sinoć pre 22 časa, kada je motociklom naleteo na ogradu pored puta u Veterniku.

Kako saznaje 021.rs, on je pre nesreće pokušavao da izbegne auto koji mu nije ustupio prvenstvo prolaza, a potom je izleteo sa kolovoza i udario u ogradu. Preminuo je na putu za bolnicu. Kako nezvanično saznajemo, šesnaestogodišnjak je posedovao probnu dozvolu.