„Kako da svojoj srednjoj ćerki kažem da joj je sestra mrtva“: Na današnjem suđenju svedočili i roditelji Katarine ubijene u „Ribnikaru“

Na današnjem suđenju porodici dečaka ubice iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", u parničnom postupku koji roditelji žrtava vode protiv njih i škole, govorili su i roditelji ubijene Katarine Martinović.

Neutešni otac ispričao je da mu je neverovatno da ljudsko biće masakrira ljude na taj način i da se sve to dešava oko njih, a da niko ništa nije uradio. “Naša deca su na početku proglašena nasilnicima. Škola je imala gomilu problema ali mi to nismo znali jer je zataškavano. U porodici je nas petoro, srednja ćerka se toliko radovala kada smo saznali da ćemo dobiti Katarinu, da je skakala po kući i vikala biće nas petoro”, priča potreseni otac. On ističe da su kao