Dodik ponovo najavljuje proglašenje nezavisnosti RS: Ne očekujem da će iz Federacije BiH napasti RS

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da bi Narodna skupština RS proglasila nezavisnost ovog entiteta Bosne i Hercegovine (BiH) samo nekoliko sati nakon što bi visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit nametnuo zakon o državnoj imovini.

Dodik je rekao da bi proglašenje nezavisnosti RS "značilo njenu nezavisnost u svim aspektima, novi finansijski sistem i teritoriju pod kontrolom vlasti RS". "Mi nikoga ne želimo da napadnemo, nećemo sprečavati prolaze, slobodu kretanja, možda ćemo pokušati da nešto iskontrolišemo. Ne očekujemo da će se neko iz Federacije BiH ohrabriti da napadne Republiku Srpsku oružano, kao što to nešto prete, jer bi to bilo na našoj teritioriji", kazao je on za Radio-televiziju