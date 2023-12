"Ja to nisam rekao!" Alkaraz o Đokoviću: Izgleda kao da ima 20 godina, srećan sam što mogu da igram protiv njega

NOVAK Đoković i Karlos Alkaraz priredili su pravi spektakl navijačima u Rijadu. Na kraju se radovao Španac koji je pobedio sa 4:6, 6:4, 6:4. Momak iz Mursije se osvrnuo na duel sa svetskim brojem jedan.

Foto: EPA-EFE/STR On je najpre istakao da se nada da mu ovo nije poslednji put da igra u Saudijskoj Arabiji. - Nisam mogao da provedem mnogo vremena van terena, ali je bilo sjajno. Nadam se da ovo nije poslednji put da sam ovde i da igram u Rijadu - rekao je Alkaraz. Voditelj je potom naglasio da je uspeo da savlada "starog momka". Ipak, Karlos je uspešno izbegavao da potvrdi te reči. - Ja to nisam rekao. Svaki put kada delim teren sa njim je sjajno. On je