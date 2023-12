Vremenska prognoza za 30. decembar 2023.

Prolećne temperature do kraja godine. U novogodišnjoj noći biće od nule do 8 stepeni. Sutra i sunce i oblaci, kiša je moguća samo na severu i zapadu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. U glavnom gradu suvo i toplo. Temperatura do 14 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 30.12.2023. Subota: Ujutro ponegde slab mraz, a po kotlinama i duž rečnih tokova niska oblačnost ili magla. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, na severu i zapadu tek ponegde sa kratkotrajnom kišom, a na jugu i jugoistoku Srbije sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 6, a najviša od 8 do 16 stepeni. 31.12.2023. Nedelja: Suvo