U Srbiji posle jutra sa mrazom i maglom, oblačan dan

U Srbiji nakon jutra sa slabim mrazom i maglom po kotlinama, oblačan dan ponegde sa kratkotrajnom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu i jugoistoku Srbije očekuje se sunčano vreme. Duvaće slab, zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura iznosiće od minus dva do šest stepeni Celzijusovih od osam do 16 stepeni. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, suvo i toplo vreme. Duvaće slab, zapadni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od četiri do šest stepeni a najviša dnevna oko 14 Celzijusa.