Studenti okončali 24-časovnu blokadu, pridružili se protestima

Studenti, srednjoškolci i mladi okupljeni oko inicijative "Borba" okončali su u subotu 24-časovnu blokadu ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u Beogradu i pridružili se novom protestu opozicije.

Studenti su noć pred okončanje protesta proveli na ulici, dok su im građani donosili ćebad i hranu. Oni su bili napravili improvizovani kamp na raskrsnici ulica Birčaninove i Kneza Miloša u centru Beograda, priključivši se tako protestima koji traju od izbora 17. decembra.