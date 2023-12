Poslednjeg dana 2023. Prolećne temperature! Danas do 16 stepeni, narednih dana natprosečno toplo

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, suvo i toplo, saopštio je Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ).

Ujutru u južnim, jugozapadnim i jugoistočnim predelima slab mraz, a po kotlinama i rečnim dolinama magla. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -2 stepena do 6 stepeni, a najviša od 12 do 16 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, oko 8 stepeni. Prema vremenskoj prognozi novogodišnjoj noći suvo sa temperaturom od 0 na jugu Srbije do 8 stepeni u Beogradu, uz postepeno naoblačenje sa severa. Kiša se pred jutro očekuje