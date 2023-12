Prolećno vreme, pa totalni preokret! Meteorolog Ristić najavio ledene dane, sneg će padati 3 dana!

Meteorolog Ivan Ristić najavio je da nas čeka interesantna godina, kada je vremenska prognoza u pitanju. Nakon pravih prolećnih temperatura u decembru, već od sledećeg utorka stižu na ledeni dani. Međutim, i tokom cele godine imaćemo zanimljiva dešavanja na polju vremenske prognoze, najavljuje meteorolog Ivan Ristić.

Prve nedelje januara temperature će biti između 10 i 15 stepeni. Vremenska prognoza za prve dane januara najavljuje kišu, a veći talas padavina očekuje se u sredu i za vikend. Međutim, već sledećeg ponedeljka imaćemo sneg, kaže meteorolog Ivan Ristić. - Do početka promena dolazi baš za Božić. Tada do nas dolazi hladan vazduh sa severa Evrope i totalno se menja sinoptička situacija iznad cele Evrope, tako da ona sledeća nedelja od 8. do 15. biće prava zimska - kaže