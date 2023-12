Fon Kramon objavila da je zatražena istraga: Birači zaslužuju da znaju šta se desilo 17. decembra

Viola fon Kramon, izvestiteljka Evropskog partlamenta za Kosovo, napsala je na društvenoj mreži X da je zatražena nezavisna istraga u vezi sa izborima 17. decembra. „Zatražili smo nezavisnu istragu.

Birači imaju pravo da znaju šta se zapravo desilo na izborima 17. decembra", napisala je Fon Kramon na nekadašnjem Tviteru. We have asked for an independent investigation. The voters have the right to know what actually had happened during the elections on Dec. 17th. Zapravo, svoju objavu, Fon Kramon je napisala iznad objave Karla Bilta, bivšeg premijera Švedske. Ona je podelila