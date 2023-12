Marinika Tepić se oseća dobro, počela sa minimalnim unosom hrane

BEOGRAD — Marinika Tepić, nositeljka opozicione liste "Srbija protiv nasilja" oseća se dobro posle 12 dana štrajka glađu i počela je sa unošenjem minimalnih količina hrane, potvrdio je Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde. "Analize krvi su u skladu sa činjenicom da nije unosila hranu 12 dana.

Prima infuziju i počela je sa unošenjem minimalnih količina hrane - jedna kašika supe na sat vremena", rekao je Đilas za agenciju Fonet. Embed share Tepić o štrajku glađu: Apel međunarodnoj zajednici, institucije u Srbiji su "poništene" Embed share The code has been copied to your clipboard. width px height px Objavi na Facebooku Objavi na Twitteru The URL has been copied to your clipboard No media source currently available 0:00 0:05:02 0:00 Tepić je štrajk glađu