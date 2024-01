Potraga za n. N. Licem u Beogradu! Upropastio ljudima novogodišnju noć, demolirao automobile pa pobegao (foto)

Novogodišnja noć pored smeha, igre i pesme, donela je i jednu lošu scenu.

Naime, na društvenim mrežama se pojavila informacija uz fotografije, da je jedna osoba u beogradskom naselju Žarkovo uništila četiri automobila, i pobegla sa lica mesta. View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE - BEOGRAD (@serbialive_beograd) - Dobro veče,ako bi ste mogli da objavite da je večeras u Repiškoj u Žarkovu udareno 4 automobila, ako je neko nešto video ili snimio auto ako moze da se javi. Hvala unapred - stoji u objavi. (Kurir.rs/