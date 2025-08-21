Muškarac teško povređen u udesu na vraćaru: Devojka se nagutala dima u požaru, hitno prevezena na VMA! Ovako je protekla noć u Beogradu

Jedan muškarac (52) teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u Beogradu.

Kako kažu iz Hitne pomoći, nesreća se dogodila u 22.55 sati, u ulici Mlade Bosne na Vračaru kod broja šest, a on je sa povredama glave prevezen je na VMA. Još tri osobe lakše su povređene u još tri udesa. U požaru koji je izbio u Smiljanićevoj ulici broj, devojka (23) nagutala se dima i prevezena je na VMA. Pomoć lekara hitne službe uglavnom su tražili hroničari, među njima najviše astmatičari i onkološki pacijenti. Hitna pomoć tokom noći je obavila ukupno 98
