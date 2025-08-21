Hitna pomoć: Jedna osoba teško povređena u udesu u Beogradu

Jedna osoba zadobila je teške povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u Beogradu, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Nesreća se dogodila u 22.55 časova, u ulici Mlade Bosne na Vračaru kod broja šest, a 52-godišnji muškarac sa povredama glave prevezen je na VMA. Još tri osobe lakše su povređene u još tri udesa. U požaru koji je izbio u Smiljanićevoj ulici broj 13, 28-godišnja devojka nagutala se dima i prevezena je na VMA. Pomoć lekara hitne službe uglavnom su tražili hroničari, među njima najviše astmatičari i onkološki pacijenti. Hitna pomoć tokom noći je obavila ukupno 98