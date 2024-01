Kim Džong Un: Bliži se oružani sukob

Severnokorejski lider Kim Džong Un rekao je danas da je oružani sukob na Korejskom poluostrvu sve bliži.

On je istakao da je situacija na ivici oružanog konflikta i da bi do okršaja moglo da dođe u bilo kom trenutku, preneli su severnokorejski mediji. Kim je to izjavio na susretu sa komandantima severnokorejske vojske u zgradi Centralnog komiteta vladajuće Radničke partije, navodi severnokorejska agencija KCNA. Tokom sastanka, Kim je detaljno analizirao, kako se navodi, "kritično bezbednosno okruženje na Korejskom poluostrvu kako dolazi na ivicu oružanog sukoba kako