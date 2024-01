Umereno oblačno, ali i dalje veoma toplo – do 14 stepeni

U većem delu zemlje umereno oblačno sa sunčanim periodima. U južnim predelima još ujutru i pre podne oblačno s kišom. Ujutru temperatura od nule do 5. Tokom dana toplo za ovo doba godine, do 14 stepeni.

Drugog dana 2024. godine u većem delu zemlje biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a samo će se još ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje zadržati oblačno mestimično sa kišom. Duvaće slab do umeren vetar, južni i jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od 0 do 5, a najviša od 10 do 14 stepeni. Sutra se očekuje kiša, na planinama i slab sneg Sutra se očekuje novo naoblačenje sa kišom, a na visokim planinama sa slabim snegom. Vetar