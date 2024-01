Stiže zahlađenje u Srbiju: Susnežica i sneg pašće i u nižim predelima, zna se i kad

Za vikend se očekuje jače pogoršanje vremena

Početak janura doneo je promenu vremena i promenljive vremenske uslove, ali nastavlja se natprosečno toplo vreme. U Srbiju u sredu očekuje novo naoblačenje sa kišom, dok se na višim planinama očekuje sneg. Duvaće umeren do jak jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 8°C na jugu do 15°C na severu Srbije, u Beogradu do 14°C. U četvrtak i u petak biće promenljivo oblačno i veoma toplo za ovo doba godine. U četvrtak se povremeno očekuju kiša i pljuskovi, uz