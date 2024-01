Ruska zima stiže u Srbiju: Ledeni vazduh donosi nam minus i sneg, preokret počinje tačno na Božić, a evo koliko će trajati

Meteorolog Ivan Ristić najavio je da od petka kreće totalna promena vremena u Srbiji. Visoke temperature od 16 stepeni u plusu zameniće minus i sneg. U ponedeljak će nas sačekati snežni pokrivač, a promena koja će uslediti trajaće desetak dana.

- U petak se događa totalni preokret na evropskom kontinentu. To je poremećaj koji je krenuo pre desetak dana sa Pacifika i u petak stiže stiže u naše predele. Počeće da pristiže hladan vazduh iz Rusije, koji u subotu kreće ka Poljskoj, Nemačkoj i Francuskoj. U nedelju dolazi do Bečkih vrata, a odatle mu treba samo jedan dan da dođe do nas - kaže meteorolog Ristić. Kako najavljuje, u noći između nedelje i ponedeljka očekuje se zahlađenje, pad temperature, sneg i