Vojni sindikat: Vlast vraća obavezan vojni rok, zato što je razorila Vojsku Srbije

Predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić ocenio je danas da niko iz vlasti ne želi da preuzme odgovornost za razaranje Vojske Srbije kao institucije i zbog toga sada pokušavaju da vrate obavezni vojni rok.

On je za Betu izjavio, povodom predloga Generalštaba predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću o reaktiviranju vojne obaveze, da je to referendumsko pitanje. "Ne vidim na osnovu čega oni to predlažu. To nije moguće uvesti iz mnogo razloga, između ostalog zbog Prigovora o savesti u Ustavu Srbije. Tako da se ponovo vraćamo na dobrovoljnost, jer nema modela, nema javne rasprave", rekao je Antić. On je naveo da Vojsci Srbije na mesečnom nivou treba 10.000 regruta, ali da se