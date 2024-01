FOTO: Labudovi doplivali do vikendica na Ribarskom ostrvu

Dunav je prethodnih dana poplavio Ribarsko ostrvo i druge delove obale kod Novog Sada.

Slike poplavljenih delova grada proširile su se društvenim mrežama. Dosta pažnje privukla je fotografija sa Ribarskog ostrva na kojima se vide labudovi koji su stigli do objekata ljudi. Slika je izazvala i razne komentare poput "Dunav pozitivno rešio spor u katastru", "Sad može kroz prozor da peca", "Novi Sad na vodi". Na sreću onih čiji su objekti poplavljeni, vrh plavnog talasa je prošao i u Novom Sadu