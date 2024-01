Pravo prolećno vreme usred zime! Sunčano i znatno toplije od proseka: Evo kakva će temperatura biti tokom vikenda

Vremenska prognoza za petak 5. januar navodi da će biti znatno toplije od proseka.

Vremenska prognoza za petak 5. januar navodi da će biti znatno toplije od proseka. Srbija: Suvo sa sunčanim periodima i znatno toplije od proseka. Popodne i krajem dana se širi naoblačenje sa jugozapada, ali bez padavina. Vetar slab južni i jugoistočni, u košavskom području umeren. Pritisak oko normale i u opadanju. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 6°C, a maksimalna od 10°C do 16°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 6°C do 12°C. Beograd: Suvo sa