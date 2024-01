Vučić opet o plati od 1.000 evra: Radujte se ljudi, nadajte se

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Ekspo 2027. promeniti svaki deo Srbije i da se sada traže dodatni izvori finansiranja kako se ne bi uvećao javni dug u odnosu na BDP.

"Ekspo 2027. je za nas prilika svih prilika, šansa svih šansi za ogroman napredak i za promenu lica Srbije", naveo je Vučić u video poruci na Instagramu i dodao da su se on i ministar finasija Siniša Mali okupili da dodatno rade na planovima, započetim u decembru. "To nije pitanje razvoja infrastrukture u delu novobeogradske i surčinske opštine od milijardu i 700, ovo je pitanje desetostruko većih ulaganja za celu našu zemlju, od Pčinjskog i Jablaničkog okruga do