U Srbiji danas umereno oblačno, toplo i vetrovito vreme

Duvaće umeren i jak vetar koji će na jugu Banata olujni, južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od dva stepena do 11, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 10 stepeni.U Beogradu se danas očekuje umereno oblačno, toplo, suvo i vetrovito vreme. Duvaće vetar umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od osam stepeni do 11, a najviša dnevna oko 16 stepeni.