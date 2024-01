Oluja Tramp dolazi, spremite se! Ima veće šanse za pobedu nego Bajden: "Tramp 2.0 je odlučniji, efikasniji i nemilosrdniji od prvog"

Ovo nije prognoza, ali jeste mogućnost - i to rastuća. Ako ne dođe do velikog iznenađenja, Donald Tramp je na putu da bude republikanski kandidat za predsednika SAD. Ako pobedi u toj bici, ankete u nekoliko ključnih država ukazuju na to da ima više nego dobre šanse da pobedi Džoa Bajdena u novembru. Naravno, mnogo toga se može promeniti do tada, ali svejedno, Amerikanci - i ostatak sveta - se sada moraju pripremiti za drugi mandat Trampa, piše Džonatan Fridlend, kolumnista britanskog "Gardijana".

Dobar prvi korak biće odbacivanje bilo kakvih iluzija da će nastavak biti samo kopija originala. Tramp 2.0 biće fokusiraniji i sposobniji od prvobitne verzije. U januaru 2017. bio je početnik, nov u Vašingtonu, nov na političkoj funkciji i bez znanja o mašineriji vlasti. Oslanjao se na ljude koji su mogli - i često su to radili - da spreče njegove luđe, mračnije nagone. Donald Tramp je sada drugačiji. Četiri godine u Beloj kući naučile su ga gde su poluge moći i