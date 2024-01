Zvaničnici Crne Gore pozvani na obeležavanje dana Republike Srpske u Banjaluci: Milatović rekao da neće doći

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su u Banjaluku, na obeležavanje 9. januara - Dana RS, pozvani “svi nosioci određenih funkcija u Crnoj Gori", među kojima su predsednici države i Skupštine Jakov Milatović i Andrija Mandić, kao i oni koji su prethodnih godina dobijali poziv istim povodom.

U izjavi podgoričkim "Vijestima", on nije mogao da precizira ko je sve dobio pozivnicu i da li je među njima i crnogorski premijer Milojko Spajić, rekavši da nije deo protokola koji šalje pozive. Dodik je naveo da ne zna ko će iz Crne Gore doći u Banjaluku 9. januara, ali poručuje da veruje da će to biti "oni koji uvažavaju Dejtonski sporazum i činjenicu da je RS legalna i legitimna ustavna kategorija u Bosni i Hercegovini". On je dodao da će se s Mandićem čuti