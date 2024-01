Oblačno, toplo i vetrovito, temperatura do 17 stepeni

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti umereno oblačno, toplo i vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Najniža temperatura od 2 do 11, najviša od 13 do 17, u Negotinskoj krajini oko 10 stepeni Celzijusa. U zapadnoj Srbiji umereno oblačno, toplo, suvo i vetrovito. Najniža temperatura od 8 do 11, najviša oko 16 stepeni Celzijusa. U Srbiji u nedelju oblačno, mestimično sa kišom, uz zahlađenje. Posle podne na planinama sneg, a uveče se uz pad temperature očekuje prelazak kiše u sneg i u nižim predelima, najpre na severu i zapadu Srbije, a tokom noći i u ostalim