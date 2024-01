U izraelskom napadu ubijena još dvojica novinara u Gazi

Palestinski novinari Hamza Dadu i Mustafa Taraja ubijeni su danas u izraelskom vazdušnom napadu na jugu Pojasa Gaze.

Hamza Dadu je sin dopisnika Televizije Al Džazira Vaela Dadua, koji je u tom ratu već izgubio suprugu, dvoje dece i unuka. Taraja i Dadu su poginuli kada je pogođen automobil kojim su putovali u Rafu, javlja AP.