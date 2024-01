Tajani: Evropska unija treba da ima svoju vojsku; Zaharova: EU prvo da napravi svoje vakcine protiv korone, pa onda vojsku

Šef italijanske diplomatije Antonio Tajani ocenio je da bi Evropska unija trebalo da formira svoju vojsku, koja bi mogla da ima ulogu u očuvanju mira i sprečavanju sukoba.

Tajani je izjavio da je bliža evropska odbrambena saradnja prioritet njegove partije Forca Italija, javlja Rojters. 'Armija EU je osnovni preduslov za efikasnu evropsku spoljnu politiku. U svetu moćnih igrača kakvi su Sjedinjene Američke Države, Kina, Indija i Rusija, sa krizama od Bliskog istoka do Pacifika, italijanske, nemačke, francuske ili slovenačke građane može zaštititi samo nešto što već postoji, a to je EU', rekao je Tajani. On je izjavio da bi EU