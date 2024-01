Neobična akcija u Zrenjaninu Svakom detetu koje je bilo u vozilu prilikom kontrole policajci uručili novogodišnje paketiće

Da saobraćajni policajci samo ne kažnjavaju već i poklanjaju, pokazali su danas policajci iz Zrenjanina.

Kako je objavio MUP, pripadnici Policijske uprave u Zrenjaninu danas su priredili posebno iznenađenje najmlađim stanovnicima ovog grada. View this post on Instagram A post shared by МУП Републике Србије 🇷🇸 (@mupsrbije) Svakom detetu koje se nalazilo u vozilu prilikom redovne kontrole saobraćaja uručili su novogodišnje paketiće i izmamili im osmeh na lice. Kurir