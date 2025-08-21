Tolkač: I za Srbiju dobro ako kraj rata u Ukrajini podrazumeva poštovanje međunarodnog prava

Beta pre 2 sata

Ukrajinski ambasador u Srbiji Volodimir Tolkač izjavio je danas da bi za sve zemlje uključujući i Srbiju bilo dobro da sporazum o trajnom miru u Ukrajini uključuje principe međunarodnog prava.

"Svi se nadamo da će to biti sporazum koji će uzimati u obzir principe međunarodnog prava. Mislim da bi to bilo dobro za sve strane, za Ukrajinu i sve druge zemlje, uključujući Srbiju. Jer ako se ti principi potvrde mogu biti dobar argument za ostale", rekao je agenciji Beta komentarišući to što je američki predsednik Donald Tramp nakon sastanka sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom isključio mogućnost da Kijev povrati kontrolu nad Krimom, koji je Moskva anektirala 2014. godine, kao i da se pridruži NATO-u.

Tolkač je istakao da Ukrajini treba sporazum sa snažnim bezbednosnim garancijama iako se kaže Moskvi ne može verovati jer je mnoge prethodne dogovore prekršila. Istakao je da s tim u vezi Kijev želi da ojača svoju vojsku i odbranu neba, ali i savezničke vojnike na svojoj teritoriji. {video1}

Međutim, ograđuje se da je nakon samita Tramp-Putin bilo dosta glasina, te da se još čekaju konkretne informacije.

"Mogu vam reći da sada znamo da se Tramp dogovorio sa Putinom da se ne postigne primirje nego trajni mir. Videćemo, ne mislim da je to dobra ideja", dodao je.

"Za nas je veoma važno da svi evropski lideri pokazuju pokazuju podršku Ukrajini. Takođe nam je važno da se razgovara o teritorijalnom integritetu, to je princip važan ne samo nama, već i Srbiji. Rusija pokušava da razmeni ukrajinsku teritoriju sa Ukrajinom, to je nerazumljivo za nas. Rusija je u mnogo dokumenata potvrdila da priznaju ukrajinski teritorijalni integritet", rekao je u izjavi agenciji Beta.

Ukrajina u nedelju, 24. avgusta, obeležava 34. godišnjicu nezavisnosti, a Tolkač navodi da se u ratnim uslovima ljudi u Ukrajini na taj dan i sećaju žrtava rata.

Ambasada u Srbiji obeležiće Dan nezavisnosti ove godine skromno, u svojoj zgradi, sa pripadnicima ukrajinske dijaspore i izbeglicama koje žive u Beogradu.

 

CEO VIDEO MATERIJAL MOŽETE PREUZETI OVDE:

(Beta, 21.08.2025)

