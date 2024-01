Vučić: Evropa traži da priznamo nezavisno Kosovo, nemoj da se lažemo da nije tako

(Beta) – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros da Evropa traži od Srbije da prizna nezavisno Kosovo. „De fakto ili de jure.

Da, traži. Nemoj da se lažemo da to nije tako. Najveća sila EU to traži. Suštinski traži“, rekao je Vučić za televiziju Pink. Govoreći o tome da li građani Srbije mogu da se saglase oko ulaska zemlje u EU, Vučić je kazao da je on za, ali da je polovina građana za, a polovina protiv ulaska u EU. Ocenio je i da građani Srbije ne mogu da se saglase ni oko Kosova. „Možemo sebe da lažemo da smo saglasni po tom pitanju. Naravno da nismo. Naravno da jedan deo misli da