Danas neradni dan u Domu zdravlja u Kragujevcu, organizovana dežurstva

Dom zdravlja u Kragujevcu usvojio je Preporuku Vlade Srbije da drugi dan Božića bude neradan dan.

Dežurstvo se organizuje po već utvrđenom rasporedu: Služba opšte medicine: Zdravstvena stanica br.4 u ul. Svetozara Markovića Ponedeljak od 07,00 do 20,00 časova, Zdravstvena ambulanta Stragari od 07,00 do 12,00 časova u ambulanti, od 12,00 do 14,00 časova na terenu Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece U centralnom punktu u ul. Svetozara Markovića br. 23 Ponedeljak od 07,00 do 20,00 časova, Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece U centralnom punktu u