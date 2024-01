Uhapšen zbog davanja mita cariniku

NIŠ Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu i Upravom granične policije, uhapsili su bugarskog državljanina I.

G. (1967) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita, saopštila ej policija danas. On se sumnjiči da je sinoć na Graničnom prelazu Đerdap, prilikom kontrole, dao policijskom službeniku novac među dokumentima, kako ga ne bi prijavio na carini da ima boksove cigareta u kamionu kojim je upravljao, navodi se u saopštenju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.