Hteo da podmiti carinika da mu ne pregleda prikolicu, pa nagrabusio! Hapšenje u Nišu: Bugarin mislio da se izvuče!

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu i Upravom granične policije, uhapsili su bugarskog državljanina I. G. (56) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita. On se sumnjiči da je sinoć na