Sutra ujutru mraz, tokom dana sunčano, ali hladno

Beta pre 1 sat

U Srbiji će sutra ujutru biti umeren do jak mraz, mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji zadržavati duže tokom dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U ostalim krajevima pretežno sunčano, ali hladno.

Duvaće slab, promenljiv vetar.

Najniža temperatura u većem delu biće od minus deset do minus pet, lokalno i niža, a najviša od minus četiri do jedan stepen.

Uveče i u toku noći mestimično stvaranje magle.

U Beogradu će ujutru biti umeren mraz uz maglu i nisku oblačnost, koja se u nižim delovima grada može zadržati duže tokom prepodneva. Tokom dana hladno uz sunčane intervale.

Najniža temperatura biće od minus devet do minus šest, a najviša oko minus dva. Uveče i u toku noći magla.

Do kraja sedmice u jutarnjim satima umeren do jak mraz, u većini krajeva sa temperaturom od minus deset do minus četiri, lokalno i nižom. Tokom dana u četvrtak po kotlinama, nizijama i dolinama reka maglovito i hladno uz kratkotrajno razvedravanje sredinom dana. U brdsko-planinskim predelima sunčano.

Krajem dana na severu, a tokom noći i u petak u svim krajevima novo naoblačenje uz povremeno provejavanje slabog snega.

Za vikend će biti suvo uz delimično razvedravanje i uz manji porast dnevnih temperatura, a otopljenje će biti izraženije u prvom delu naredne sedmice, kada se očekuju i nova naoblačenja sa mešovitim padavinama (kišom i snegom).

Biometeorološka prognoza za sredu, 10. januar:

Relativno povolјan uticaj biometeoroloških prilika može usloviti smanjenje tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim problemima se i dalјe savetuje oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu promenlјivog raspoloženja i glavobolјe.

(Beta, 01.09.2024)