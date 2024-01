RHMZ izdao najnovije upozorenje! Mraz, poledica i sneg, ali od nedelje stiže promena! (foto)

RHMZ je na svom sajtu izdao najnovije upozorenje.

RHMZ je na svom sajtu izdao najnovije upozorenje. Do kraja sedmice umeren i jak jutarnji mraz i poledica, od nedelje porast temperature, saopštio je večeras RHMZ. U sredu (10.01.) ujutro umeren do jak mraz, mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano, ali hladno. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura u većem delu od -10 do -5 °S, lokalno i