Danas sunčano i veoma toplo, do 39 stepeni

11.08.2025. Ponedeljak: Sunčano i na jugu i istoku Srbije i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i ponegde u brdsko - planinskim predelima kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Najniža temperatura od 14 do 22 °C, a najviša od 31 °C na severozapadu do 39 °C na jugu i jugoistoku. Upozorenje: Tmax ≥ 38°C, verovatnoća 95%. 12.08.2025. Utorak: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20 °C, a