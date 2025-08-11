Danas sunčano i veoma toplo, do 39 stepeni

RTV pre 59 minuta  |  RTS
Danas sunčano i veoma toplo, do 39 stepeni

NOVI SAD - Danas će biti sunčano i na jugu i istoku Srbije i veoma toplo. Najniža temperatura od 14 do 22, a najviša od 31 na severozapadu do 39 stepeni na jugu i jugoistoku.

11.08.2025. Ponedeljak: Sunčano i na jugu i istoku Srbije i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i ponegde u brdsko - planinskim predelima kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Najniža temperatura od 14 do 22 °C, a najviša od 31 °C na severozapadu do 39 °C na jugu i jugoistoku. Upozorenje: Tmax ≥ 38°C, verovatnoća 95%. 12.08.2025. Utorak: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20 °C, a
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Danas predahnite, uskoro kreće pakao: Ovi delovi Srbije su na udaru, crvene se upozorenja na jednu opasnu pojavu: Evo kada…

Danas predahnite, uskoro kreće pakao: Ovi delovi Srbije su na udaru, crvene se upozorenja na jednu opasnu pojavu: Evo kada konačno stiže zahlađenje

Blic pre 58 minuta
Danas predahnite, uskoro kreće pakao: Ovi delovi Srbije su na udaru, crvene se upozorenja na jednu opasnu pojavu: Evo kada…

Danas predahnite, uskoro kreće pakao: Ovi delovi Srbije su na udaru, crvene se upozorenja na jednu opasnu pojavu: Evo kada konačno stiže zahlađenje

Blic pre 58 minuta
Danas ćemo se ozbiljno kuvati! Živa skače do +40, popaljeni alarmi - cela zemlja u crvenom (foto)

Danas ćemo se ozbiljno kuvati! Živa skače do +40, popaljeni alarmi - cela zemlja u crvenom (foto)

Alo pre 1 sat
Vremenska prognoza za 11. avgust: Sunčano i veoma toplo, u ovim delovima Srbije temperatura i do 39 stepeni

Vremenska prognoza za 11. avgust: Sunčano i veoma toplo, u ovim delovima Srbije temperatura i do 39 stepeni

Mondo pre 2 sata
Danas sunčano na celoj teritoriji Srbije: Najviša temperatura do 39 °C

Danas sunčano na celoj teritoriji Srbije: Najviša temperatura do 39 °C

Telegraf pre 1 sat
Vremenska prognoza za ponedeljak, 11. avgust: Sunčano, a na jugu i istoku veoma toplo

Vremenska prognoza za ponedeljak, 11. avgust: Sunčano, a na jugu i istoku veoma toplo

Beta pre 6 sati
(Mapa) "ovo je udžbenički primer istorijske vrućine": Jedan fenomen steže Balkan, stigao je ekstremni toplotni talas…

(Mapa) "ovo je udžbenički primer istorijske vrućine": Jedan fenomen steže Balkan, stigao je ekstremni toplotni talas: Temperature u Evropi skaču na +44

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 11. avgust

Na današnji dan, 11. avgust

N1 Info pre 8 minuta
Predsednikov paket s paklenom pomorandžom

Predsednikov paket s paklenom pomorandžom

Danas pre 9 minuta
Svako vidi ideju koju promoviše: Napad tabloida i SNS na Danas zbog karikature koja „poziva na Vučićevo ubistvo“

Svako vidi ideju koju promoviše: Napad tabloida i SNS na Danas zbog karikature koja „poziva na Vučićevo ubistvo“

Danas pre 4 minuta
Dodik BEZ MANDATA: Politička neizvesnost tinja u Republici Srpskoj i celoj BiH: Šta dalje sledi - saznajte u "Jutru na Blic"

Dodik BEZ MANDATA: Politička neizvesnost tinja u Republici Srpskoj i celoj BiH: Šta dalje sledi - saznajte u "Jutru na Blic"

Blic pre 3 minuta
VIDEO Dragan Milić objavio snimak: Pao deo maltera nadstrešnice Klinike za onkologiju u Nišu

VIDEO Dragan Milić objavio snimak: Pao deo maltera nadstrešnice Klinike za onkologiju u Nišu

Radio 021 pre 4 minuta