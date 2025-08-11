RHMZ: Crveni meteo alarm danas na snazi na istoku i jugoistoku Srbije, Pomoravlju, Kosovu i Metohiji

Insajder pre 40 minuta
U Srbiji je danas na snazi crveni meteo alarm, koji upozorava na ekstremno visoke temperature, u regionu istočne i jugoistočne Srbije, kao i u Pomoravlju i na Kosovu i Metohiji, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U jugozapadnoj Srbiji na snazi je narandžasti meteo alarm, a žuti se odnosi na Bačku, Banat, Srem, Beograd, zapadnu Srbiju i Šumadiju. Crveni alarm upućuje na vrlo opasno vreme, prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja, te se treba često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika i slediti naredbe i savete
