Na današnji dan, 11. avgust

Na današnji dan, dogodilo se: 1456. Umro je ugarski vojskovodja Janoš Hunjadi (Janos Hunyadi). Kao erdeljski vojvoda uspešno je ratovao protiv Turaka, a 1456. doprineo je razbijanju turske opsade Beograda. Neposredno posle toga umro je od kuge u Zemunu. U srpskim narodnim pesmama spominje se kao Sibinjanin Janko. 1707. Švedska i Pruska potpisale su sporazum "Večna alijansa" kojim su se obavezale na medjusobnu vojnu ispomoć u slučaju napada treće zemlje. 1712.
