Vremeplov: Rođen Bata Stojković

NOVI SAD - Na današnji dan 1934. godine rođen je srpski pozorišni i filmski glumac Danilo Bata Stojković, koji je ostvario niz maestralnih uloga u pozorištu i na filmu, uključujući uloge u komadima "Profesionalac", "Balkanski špijun", "Urnebesna tragedija", "Korešpodencija". U antologiju srpskog filma spadaju njegove kreacije u filmovima "Ko to tamo peva", "Maratonci trče počasni krug", "Balkanski špijun", "Čuvar plaže u zimskom periodu", "Varljivo leto '68.". Snimio je i više televizijskih drama i serija.

Danas je ponedeljak, 11. avgust, 223. dan 2025. Do kraja godine ima 142 dana. 1456 - Umro je mađarski nacionalni heroj Janoš Hunjadi, u srpskim narodnim pesmama poznat kao Sibinjanin Janko, erdeljski vojvoda i kraljevski namesnik, otac mađarskog kralja Matije I Korvina. Bio je jedna od vodećih ličnosti u velikoj borbi protiv Turske u 15. veku, postao je i simbol borbe protiv Turaka. Predvodio je više uspešnih krstaških ekspedicija, potukavši Turke 1441. kod